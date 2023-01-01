درهم مغربي إلى روبية سريلانكي

تحويل MAD إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mad
31508 lkr

1.00000 MAD = 31.50800 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:9 UTC
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MAD إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.06688.60591.437391.661990.9641518.3773
1GBP1.1531411.22925102.1751.657521.916511.111821.1917
1USD0.93810.813504183.121.34841.559090.9044517.2395
1INR0.01128590.009787110.012030810.01622230.01875710.01088130.207405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for درهم مغربي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / روبية سريلانكية
1 MAD31.50800 LKR
5 MAD157.54000 LKR
10 MAD315.08000 LKR
20 MAD630.16000 LKR
50 MAD1575.40000 LKR
100 MAD3150.80000 LKR
250 MAD7877.00000 LKR
500 MAD15754.00000 LKR
1000 MAD31508.00000 LKR
2000 MAD63016.00000 LKR
5000 MAD157540.00000 LKR
10000 MAD315080.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / الدرهم المغربي
1 LKR0.03174 MAD
5 LKR0.15869 MAD
10 LKR0.31738 MAD
20 LKR0.63476 MAD
50 LKR1.58690 MAD
100 LKR3.17380 MAD
250 LKR7.93450 MAD
500 LKR15.86900 MAD
1000 LKR31.73800 MAD
2000 LKR63.47600 MAD
5000 LKR158.69000 MAD
10000 LKR317.38000 MAD