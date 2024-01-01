Fas dirheminden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile MAD → LKR çevirin

1.000 mad
31.022,90 lkr

1.00000 MAD = 31.02290 LKR

11:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1611.0230.7970990.93151.354151.538821.3475519.0121
1 XOF0.001636610.001304530.001524470.00221620.002518430.00220540.0311152
1 GBP1.25455766.55911.168611.698851.930521.6905723.8516
1 EUR1.07355655.9640.85571511.453751.6521.4466620.4104

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Fas dirheminden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

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MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Sri Lanka Rupisi
1 MAD31.02290 LKR
5 MAD155.11450 LKR
10 MAD310.22900 LKR
20 MAD620.45800 LKR
50 MAD1551.14500 LKR
100 MAD3102.29000 LKR
250 MAD7755.72500 LKR
500 MAD15511.45000 LKR
1000 MAD31022.90000 LKR
2000 MAD62045.80000 LKR
5000 MAD155114.50000 LKR
10000 MAD310229.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Fas Dirhemi
1 LKR0.03223 MAD
5 LKR0.16117 MAD
10 LKR0.32234 MAD
20 LKR0.64469 MAD
50 LKR1.61172 MAD
100 LKR3.22343 MAD
250 LKR8.05857 MAD
500 LKR16.11715 MAD
1000 LKR32.23430 MAD
2000 LKR64.46860 MAD
5000 LKR161.17150 MAD
10000 LKR322.34300 MAD