50 Sri Lanka rupisinden Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile LKR → MAD çevirin

50 lkr
1,64 mad

1,000Sr LKR = 0,03282د.م. MAD

06:49 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → MADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03290,0339
Düşük0,03230,0323
Ortalama0,03250,0329
Değişim-0.19%-3.05%
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1 LKR → MAD istatistikleri

LKR → MAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0329, en düşük 0,0323 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0325 oldu. LKR → MAD kurundaki değişiklik -0.19 değerindeydi.

LKR → MAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0339, en düşük 0,0323 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0329 oldu. LKR → MAD kurundaki değişiklik -3.05 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,78183,7191,5320,9251,3373,673
1 CAD0,72410,56560,6071,1090,6690,9682,659
1 GBP1,2811,7691107,2231,9621,1841,7134,704
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Fas Dirhemi
1 LKR0,03282 MAD
5 LKR0,16411 MAD
10 LKR0,32823 MAD
20 LKR0,65646 MAD
50 LKR1,64115 MAD
100 LKR3,28229 MAD
250 LKR8,20573 MAD
500 LKR16,41145 MAD
1000 LKR32,82290 MAD
2000 LKR65,64580 MAD
5000 LKR164,11450 MAD
10000 LKR328,22900 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Sri Lanka Rupisi
1 MAD30,46650 LKR
5 MAD152,33250 LKR
10 MAD304,66500 LKR
20 MAD609,33000 LKR
50 MAD1.523,32500 LKR
100 MAD3.046,65000 LKR
250 MAD7.616,62500 LKR
500 MAD15.233,25000 LKR
1000 MAD30.466,50000 LKR
2000 MAD60.933,00000 LKR
5000 MAD152.332,50000 LKR
10000 MAD304.665,00000 LKR