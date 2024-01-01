500 Fas dirheminden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile MAD → LKR çevirin

500 mad
15.235,20 lkr

1,000د.م. MAD = 30,47Sr LKR

13:49 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → LKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek30,966730,9667
Düşük30,408529,5200
Ortalama30,743130,4300
Değişim0.19%3.14%
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1 MAD → LKR istatistikleri

MAD → LKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 30,9667, en düşük 30,4085 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 30,7431 oldu. MAD → LKR kurundaki değişiklik 0.19 değerindeydi.

MAD → LKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 30,9667, en düşük 29,5200 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 30,4300 oldu. MAD → LKR kurundaki değişiklik 3.14 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,0530,780,9251,381,5261,33718,159
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,282778,21211,1861,7691,9571,71423,279
1 EUR1,081655,9510,84311,4911,6491,44419,622

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Sri Lanka Rupisi
1 MAD30,47040 LKR
5 MAD152,35200 LKR
10 MAD304,70400 LKR
20 MAD609,40800 LKR
50 MAD1.523,52000 LKR
100 MAD3.047,04000 LKR
250 MAD7.617,60000 LKR
500 MAD15.235,20000 LKR
1000 MAD30.470,40000 LKR
2000 MAD60.940,80000 LKR
5000 MAD152.352,00000 LKR
10000 MAD304.704,00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Fas Dirhemi
1 LKR0,03282 MAD
5 LKR0,16409 MAD
10 LKR0,32819 MAD
20 LKR0,65637 MAD
50 LKR1,64094 MAD
100 LKR3,28187 MAD
250 LKR8,20468 MAD
500 LKR16,40935 MAD
1000 LKR32,81870 MAD
2000 LKR65,63740 MAD
5000 LKR164,09350 MAD
10000 LKR328,18700 MAD