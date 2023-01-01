درهم مغربي إلى ليرة تركية

تحويل MAD إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mad
٢٬٦٣٧٫٥٨ try

1.00000 MAD = 2.63758 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 20:15 UTC
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MAD إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065888.58931.43751.661810.9641518.3684
1GBP1.1532711.22915102.1671.657821.91651.1119221.1837
1USD0.938250.81357183.121.348751.559210.9046517.2344
1INR0.0112880.00978790.012030810.01622650.01875860.01088370.207344

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / ليرة تركية
1 MAD2.63758 TRY
5 MAD13.18790 TRY
10 MAD26.37580 TRY
20 MAD52.75160 TRY
50 MAD131.87900 TRY
100 MAD263.75800 TRY
250 MAD659.39500 TRY
500 MAD1318.79000 TRY
1000 MAD2637.58000 TRY
2000 MAD5275.16000 TRY
5000 MAD13187.90000 TRY
10000 MAD26375.80000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / الدرهم المغربي
1 TRY0.37913 MAD
5 TRY1.89567 MAD
10 TRY3.79135 MAD
20 TRY7.58270 MAD
50 TRY18.95675 MAD
100 TRY37.91350 MAD
250 TRY94.78375 MAD
500 TRY189.56750 MAD
1000 TRY379.13500 MAD
2000 TRY758.27000 MAD
5000 TRY1895.67500 MAD
10000 TRY3791.35000 MAD