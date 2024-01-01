Fas dirheminden Türk lirasına

Reel döviz kuru ile MAD → TRY çevirin

1.000 mad
3.052,97 try

1.00000 MAD = 3.05297 TRY

11:35 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8558051.0735589.1491.453751.6520.94805518.3346
1 GBP1.1684911.25435104.1631.698581.930211.1077921.4224
1 USD0.931550.797226183.04131.354151.538820.8831517.0785
1 INR0.01121720.009600350.012042210.01630690.01853070.01063510.205663

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

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MAD → CAD

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MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Türk Lirası
1 MAD3.05297 TRY
5 MAD15.26485 TRY
10 MAD30.52970 TRY
20 MAD61.05940 TRY
50 MAD152.64850 TRY
100 MAD305.29700 TRY
250 MAD763.24250 TRY
500 MAD1526.48500 TRY
1000 MAD3052.97000 TRY
2000 MAD6105.94000 TRY
5000 MAD15264.85000 TRY
10000 MAD30529.70000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Fas Dirhemi
1 TRY0.32755 MAD
5 TRY1.63775 MAD
10 TRY3.27550 MAD
20 TRY6.55100 MAD
50 TRY16.37750 MAD
100 TRY32.75500 MAD
250 TRY81.88750 MAD
500 TRY163.77500 MAD
1000 TRY327.55000 MAD
2000 TRY655.10000 MAD
5000 TRY1637.75000 MAD
10000 TRY3275.50000 MAD