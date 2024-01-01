10 bin Fas dirheminden Türk lirasına

Reel döviz kuru ile MAD → TRY çevirin

10.000 mad
33.285,80 try

1,000د.م. MAD = 3,329TL TRY

15:00 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

MAD → TRY çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 MAD → TRYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,37343,3734
Düşük3,26523,2137
Ortalama3,33783,2822
Değişim1.94%3.45%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MAD → TRY istatistikleri

MAD → TRY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,3734, en düşük 3,2652 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,3378 oldu. MAD → TRY kurundaki değişiklik 1.94 değerindeydi.

MAD → TRY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,3734, en düşük 3,2137 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,2822 oldu. MAD → TRY kurundaki değişiklik 3.45 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,8040,7820,9271,3841,5321,33618,154
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,279777,53311,1851,771,961,70923,224
1 EUR1,079655,9720,84411,4931,6541,44219,593

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fas dirheminden Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Türk Lirası
1 MAD3,32858 TRY
5 MAD16,64290 TRY
10 MAD33,28580 TRY
20 MAD66,57160 TRY
50 MAD166,42900 TRY
100 MAD332,85800 TRY
250 MAD832,14500 TRY
500 MAD1.664,29000 TRY
1000 MAD3.328,58000 TRY
2000 MAD6.657,16000 TRY
5000 MAD16.642,90000 TRY
10000 MAD33.285,80000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Fas Dirhemi
1 TRY0,30043 MAD
5 TRY1,50215 MAD
10 TRY3,00429 MAD
20 TRY6,00858 MAD
50 TRY15,02145 MAD
100 TRY30,04290 MAD
250 TRY75,10725 MAD
500 TRY150,21450 MAD
1000 TRY300,42900 MAD
2000 TRY600,85800 MAD
5000 TRY1.502,14500 MAD
10000 TRY3.004,29000 MAD