bin Fas dirheminden Türk lirasına

Reel döviz kuru ile MAD → TRY çevirin

1.000 mad
3.328,41 try

1,000د.م. MAD = 3,328TL TRY

14:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MAD → TRY çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MAD → TRYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,37343,3734
Düşük3,26523,2137
Ortalama3,33783,2822
Değişim1.94%3.45%
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1 MAD → TRY istatistikleri

MAD → TRY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,3734, en düşük 3,2652 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,3378 oldu. MAD → TRY kurundaki değişiklik 1.94 değerindeydi.

MAD → TRY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,3734, en düşük 3,2137 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,2822 oldu. MAD → TRY kurundaki değişiklik 3.45 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,8660,7820,9271,3831,5321,33618,156
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,279777,61311,1851,771,961,70923,227
1 EUR1,079655,9480,84411,4931,6531,44219,593

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

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MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Türk Lirası
1 MAD3,32841 TRY
5 MAD16,64205 TRY
10 MAD33,28410 TRY
20 MAD66,56820 TRY
50 MAD166,42050 TRY
100 MAD332,84100 TRY
250 MAD832,10250 TRY
500 MAD1.664,20500 TRY
1000 MAD3.328,41000 TRY
2000 MAD6.656,82000 TRY
5000 MAD16.642,05000 TRY
10000 MAD33.284,10000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Fas Dirhemi
1 TRY0,30044 MAD
5 TRY1,50222 MAD
10 TRY3,00443 MAD
20 TRY6,00886 MAD
50 TRY15,02215 MAD
100 TRY30,04430 MAD
250 TRY75,11075 MAD
500 TRY150,22150 MAD
1000 TRY300,44300 MAD
2000 TRY600,88600 MAD
5000 TRY1.502,21500 MAD
10000 TRY3.004,43000 MAD