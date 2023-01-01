درهم مغربي إلى بيزو فلبيني

تحويل MAD إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

1000 mad
5531.15 php

1.00000 MAD = 5.53115 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 20:12 UTC
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MAD إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 PHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065888.58931.437391.661810.9640518.3729
1GBP1.1532711.2291102.1631.657631.916431.1118121.188
1USD0.938250.813603183.121.348651.559210.9045517.2386
1INR0.0112880.00978830.012030810.01622530.01875860.01088250.207394

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for درهم مغربي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / Philippine Peso
1 MAD5.53115 PHP
5 MAD27.65575 PHP
10 MAD55.31150 PHP
20 MAD110.62300 PHP
50 MAD276.55750 PHP
100 MAD553.11500 PHP
250 MAD1382.78750 PHP
500 MAD2765.57500 PHP
1000 MAD5531.15000 PHP
2000 MAD11062.30000 PHP
5000 MAD27655.75000 PHP
10000 MAD55311.50000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / الدرهم المغربي
1 PHP0.18079 MAD
5 PHP0.90397 MAD
10 PHP1.80794 MAD
20 PHP3.61588 MAD
50 PHP9.03970 MAD
100 PHP18.07940 MAD
250 PHP45.19850 MAD
500 PHP90.39700 MAD
1000 PHP180.79400 MAD
2000 PHP361.58800 MAD
5000 PHP903.97000 MAD
10000 PHP1807.94000 MAD