10 بيزو فلبيني إلى درهم مغربي

تحويل PHP إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

10 php
1.83 mad

1.00000 PHP = 0.18311 MAD

Mid-market exchange rate at 01:10
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.366550.93241.535510.8085711310.5149.5857.30125
1CAD0.7317710.6823031.123640.591688958.984109.4625.34283
1EUR1.07251.4656211.646830.86721405.51160.437.83059
1AUD0.651250.8899660.60722610.526582853.46397.41724.75494

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

PHP إلى USD

PHP إلى CAD

PHP إلى EUR

PHP إلى AUD

PHP إلى GBP

PHP إلى KRW

PHP إلى JPY

PHP إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / الدرهم المغربي
1 PHP0.18311 MAD
5 PHP0.91553 MAD
10 PHP1.83107 MAD
20 PHP3.66214 MAD
50 PHP9.15535 MAD
100 PHP18.31070 MAD
250 PHP45.77675 MAD
500 PHP91.55350 MAD
1000 PHP183.10700 MAD
2000 PHP366.21400 MAD
5000 PHP915.53500 MAD
10000 PHP1831.07000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / Philippine Peso
1 MAD5.46129 PHP
5 MAD27.30645 PHP
10 MAD54.61290 PHP
20 MAD109.22580 PHP
50 MAD273.06450 PHP
100 MAD546.12900 PHP
250 MAD1365.32250 PHP
500 MAD2730.64500 PHP
1000 MAD5461.29000 PHP
2000 MAD10922.58000 PHP
5000 MAD27306.45000 PHP
10000 MAD54612.90000 PHP