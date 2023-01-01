درهم مغربي إلى نيراس نيجيري

تحويل MAD إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mad
٧٤٬٩٣١٫٥٠ ngn

1.00000 MAD = 74.93150 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 20:12 UTC
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MAD إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065888.58931.437391.661810.9640518.3729
1GBP1.1532711.2291102.1631.657631.916431.1118121.188
1USD0.938250.813603183.121.348651.559210.9045517.2386
1INR0.0112880.00978830.012030810.01622530.01875860.01088250.207394

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / النيرة النيجيرية
1 MAD74.93150 NGN
5 MAD374.65750 NGN
10 MAD749.31500 NGN
20 MAD1498.63000 NGN
50 MAD3746.57500 NGN
100 MAD7493.15000 NGN
250 MAD18732.87500 NGN
500 MAD37465.75000 NGN
1000 MAD74931.50000 NGN
2000 MAD149863.00000 NGN
5000 MAD374657.50000 NGN
10000 MAD749315.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / الدرهم المغربي
1 NGN0.01335 MAD
5 NGN0.06673 MAD
10 NGN0.13345 MAD
20 NGN0.26691 MAD
50 NGN0.66727 MAD
100 NGN1.33455 MAD
250 NGN3.33637 MAD
500 NGN6.67275 MAD
1000 NGN13.34550 MAD
2000 NGN26.69100 MAD
5000 NGN66.72750 MAD
10000 NGN133.45500 MAD