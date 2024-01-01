Fas dirheminden Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile MAD → NGN çevirin

1.000 mad
150.479 ngn

1.00000 MAD = 150.47900 NGN

11:33 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855771.073689.15871.453711.652070.9483518.3363
1 GBP1.1685411.25455104.1861.698721.930521.1081821.4268
1 USD0.931450.797099183.04651.354051.538820.8833517.0793
1 INR0.0112160.009598220.012041410.01630470.01852960.01063680.205659

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Fas dirheminden Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Nijerya Nairası
1 MAD150.47900 NGN
5 MAD752.39500 NGN
10 MAD1504.79000 NGN
20 MAD3009.58000 NGN
50 MAD7523.95000 NGN
100 MAD15047.90000 NGN
250 MAD37619.75000 NGN
500 MAD75239.50000 NGN
1000 MAD150479.00000 NGN
2000 MAD300958.00000 NGN
5000 MAD752395.00000 NGN
10000 MAD1504790.00000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Fas Dirhemi
1 NGN0.00665 MAD
5 NGN0.03323 MAD
10 NGN0.06645 MAD
20 NGN0.13291 MAD
50 NGN0.33227 MAD
100 NGN0.66455 MAD
250 NGN1.66136 MAD
500 NGN3.32273 MAD
1000 NGN6.64546 MAD
2000 NGN13.29092 MAD
5000 NGN33.22730 MAD
10000 NGN66.45460 MAD