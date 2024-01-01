2.000 Fas dirheminden Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile MAD → NGN çevirin

2.000 mad
334.662 ngn

1,000د.م. MAD = 167,3₦ NGN

14:14 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → NGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek167,3310167,3310
Düşük152,3850133,8850
Ortalama160,9644152,1340
Değişim9.81%21.92%
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1 MAD → NGN istatistikleri

MAD → NGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 167,3310, en düşük 152,3850 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 160,9644 oldu. MAD → NGN kurundaki değişiklik 9.81 değerindeydi.

MAD → NGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 167,3310, en düşük 133,8850 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 152,1340 oldu. MAD → NGN kurundaki değişiklik 21.92 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1606,5640,780,9251,3811,5261,33618,12
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,283778,13111,1861,7721,9581,71423,245
1 EUR1,081655,9690,84311,4941,6511,44519,595

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Nijerya Nairası
1 MAD167,33100 NGN
5 MAD836,65500 NGN
10 MAD1.673,31000 NGN
20 MAD3.346,62000 NGN
50 MAD8.366,55000 NGN
100 MAD16.733,10000 NGN
250 MAD41.832,75000 NGN
500 MAD83.665,50000 NGN
1000 MAD167.331,00000 NGN
2000 MAD334.662,00000 NGN
5000 MAD836.655,00000 NGN
10000 MAD1.673.310,00000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Fas Dirhemi
1 NGN0,00598 MAD
5 NGN0,02988 MAD
10 NGN0,05976 MAD
20 NGN0,11952 MAD
50 NGN0,29881 MAD
100 NGN0,59762 MAD
250 NGN1,49405 MAD
500 NGN2,98810 MAD
1000 NGN5,97619 MAD
2000 NGN11,95238 MAD
5000 NGN29,88095 MAD
10000 NGN59,76190 MAD