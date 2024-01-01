250 Fas dirheminden Nijerya nairasına
Reel döviz kuru ile MAD → NGN çevirin
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|1 MAD → NGN
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|167,3020
|167,3020
|Düşük
|152,3850
|133,8850
|Ortalama
|160,9634
|152,1337
|Değişim
|9.79%
|21.90%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 MAD → NGN istatistikleri
MAD → NGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 167,3020, en düşük 152,3850 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 160,9634 oldu. MAD → NGN kurundaki değişiklik 9.79 değerindeydi.
MAD → NGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 167,3020, en düşük 133,8850 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 152,1337 oldu. MAD → NGN kurundaki değişiklik 21.90 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Fas dirheminden Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Fas Dirhemi / Nijerya Nairası
|1 MAD
|167,33100 NGN
|5 MAD
|836,65500 NGN
|10 MAD
|1.673,31000 NGN
|20 MAD
|3.346,62000 NGN
|50 MAD
|8.366,55000 NGN
|100 MAD
|16.733,10000 NGN
|250 MAD
|41.832,75000 NGN
|500 MAD
|83.665,50000 NGN
|1000 MAD
|167.331,00000 NGN
|2000 MAD
|334.662,00000 NGN
|5000 MAD
|836.655,00000 NGN
|10000 MAD
|1.673.310,00000 NGN