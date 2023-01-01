درهم مغربي إلى ساماني طاجيكي

تحويل MAD إلى TJS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mad
١٬٠٦٨٫٣٧ tjs

1.00000 MAD = 1.06837 TJS

متوسط سعر صرف السوق عند 20:14 UTC
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MAD إلى TJS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 TJS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065888.58931.43751.661810.9641518.3684
1GBP1.1532711.22915102.1671.657821.91651.1119221.1837
1USD0.938250.81357183.121.348751.559210.9046517.2344
1INR0.0112880.00978790.012030810.01622650.01875860.01088370.207344

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى ساماني طاجيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TJS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى TJS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / Tajikistani Somoni
1 MAD1.06837 TJS
5 MAD5.34185 TJS
10 MAD10.68370 TJS
20 MAD21.36740 TJS
50 MAD53.41850 TJS
100 MAD106.83700 TJS
250 MAD267.09250 TJS
500 MAD534.18500 TJS
1000 MAD1068.37000 TJS
2000 MAD2136.74000 TJS
5000 MAD5341.85000 TJS
10000 MAD10683.70000 TJS
معدلات التحويل Tajikistani Somoni / الدرهم المغربي
1 TJS0.93600 MAD
5 TJS4.68002 MAD
10 TJS9.36004 MAD
20 TJS18.72008 MAD
50 TJS46.80020 MAD
100 TJS93.60040 MAD
250 TJS234.00100 MAD
500 TJS468.00200 MAD
1000 TJS936.00400 MAD
2000 TJS1872.00800 MAD
5000 TJS4680.02000 MAD
10000 TJS9360.04000 MAD