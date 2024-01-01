Fas dirheminden Tacikistan somonuna

Reel döviz kuru ile MAD → TJS çevirin

1.000 mad
1.085,28 tjs

1.00000 MAD = 1.08528 TJS

11:35 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1611.0420.7972260.931551.354151.538821.3475519.0109
1 XOF0.0016365510.00130470.001524430.002216130.002518350.002205330.0311123
1 GBP1.25435766.46111.168491.698581.930211.690323.8463
1 EUR1.07355655.9840.85580511.453751.6521.4466620.4092

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Fas dirheminden Tacikistan somonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TJS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → TJS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

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MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Tacikistan Somonu
1 MAD1.08528 TJS
5 MAD5.42640 TJS
10 MAD10.85280 TJS
20 MAD21.70560 TJS
50 MAD54.26400 TJS
100 MAD108.52800 TJS
250 MAD271.32000 TJS
500 MAD542.64000 TJS
1000 MAD1085.28000 TJS
2000 MAD2170.56000 TJS
5000 MAD5426.40000 TJS
10000 MAD10852.80000 TJS
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Fas Dirhemi
1 TJS0.92142 MAD
5 TJS4.60711 MAD
10 TJS9.21422 MAD
20 TJS18.42844 MAD
50 TJS46.07110 MAD
100 TJS92.14220 MAD
250 TJS230.35550 MAD
500 TJS460.71100 MAD
1000 TJS921.42200 MAD
2000 TJS1842.84400 MAD
5000 TJS4607.11000 MAD
10000 TJS9214.22000 MAD