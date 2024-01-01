10 Fas dirheminden Tacikistan somonuna

Reel döviz kuru ile MAD → TJS çevirin

10 mad
10,73 tjs

1,000د.م. MAD = 1,073SM TJS

14:54 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → TJSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,10281,1051
Düşük1,07211,0694
Ortalama1,08701,0872
Değişim0.13%-1.42%
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1 MAD → TJS istatistikleri

MAD → TJS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,1028, en düşük 1,0721 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,0870 oldu. MAD → TJS kurundaki değişiklik 0.13 değerindeydi.

MAD → TJS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,1051, en düşük 1,0694 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,0872 oldu. MAD → TJS kurundaki değişiklik -1.42 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,9570,7820,9271,3841,5321,33718,158
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,28777,91111,1861,771,9611,7123,235
1 EUR1,079655,9550,84311,4931,6531,44219,592

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Tacikistan somonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TJS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → TJS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Tacikistan Somonu
1 MAD1,07343 TJS
5 MAD5,36715 TJS
10 MAD10,73430 TJS
20 MAD21,46860 TJS
50 MAD53,67150 TJS
100 MAD107,34300 TJS
250 MAD268,35750 TJS
500 MAD536,71500 TJS
1000 MAD1.073,43000 TJS
2000 MAD2.146,86000 TJS
5000 MAD5.367,15000 TJS
10000 MAD10.734,30000 TJS
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Fas Dirhemi
1 TJS0,93160 MAD
5 TJS4,65799 MAD
10 TJS9,31597 MAD
20 TJS18,63194 MAD
50 TJS46,57985 MAD
100 TJS93,15970 MAD
250 TJS232,89925 MAD
500 TJS465,79850 MAD
1000 TJS931,59700 MAD
2000 TJS1.863,19400 MAD
5000 TJS4.657,98500 MAD
10000 TJS9.315,97000 MAD