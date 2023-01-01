درهم مغربي إلى جنيه مانكس

تحويل MAD إلى IMP بسعر الصرف الحقيقي

1000 mad
78.51 imp

1.00000 MAD = 0.07851 IMP

Mid-market exchange rate at 21:14
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أعلى العملات

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1598.750.7919850.91291.36171.513781.33718.658
1 XOF0.0016701510.001322730.001524690.002274240.002528230.002232990.0311616
1 GBP1.26265756.01211.152741.719351.911371.6881623.5585
1 EUR1.0954655.8710.867511.491611.658191.4645520.438

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى جنيه مانكس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IMP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / جنيه جزيرة مان
1 MAD0.07851 IMP
5 MAD0.39255 IMP
10 MAD0.78509 IMP
20 MAD1.57019 IMP
50 MAD3.92546 IMP
100 MAD7.85093 IMP
250 MAD19.62733 IMP
500 MAD39.25465 IMP
1000 MAD78.50930 IMP
2000 MAD157.01860 IMP
5000 MAD392.54650 IMP
10000 MAD785.09300 IMP
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / الدرهم المغربي
1 IMP12.73740 MAD
5 IMP63.68700 MAD
10 IMP127.37400 MAD
20 IMP254.74800 MAD
50 IMP636.87000 MAD
100 IMP1273.74000 MAD
250 IMP3184.35000 MAD
500 IMP6368.70000 MAD
1000 IMP12737.40000 MAD
2000 IMP25474.80000 MAD
5000 IMP63687.00000 MAD
10000 IMP127374.00000 MAD