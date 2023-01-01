درهم مغربي إلى الدولار الغياني

تحويل MAD إلى GYD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mad
20345.50 gyd

1.00000 MAD = 20.34550 GYD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:6 UTC
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MAD إلى GYD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 GYD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.06688.60591.437341.661990.9641518.3782
1GBP1.1531411.22925102.1751.657461.916511.111821.1926
1USD0.93810.813504183.121.348351.559090.9044517.2403
1INR0.01128590.009787110.012030810.01622170.01875710.01088130.207415

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى الدولار الغياني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى GYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / دولار غياني
1 MAD20.34550 GYD
5 MAD101.72750 GYD
10 MAD203.45500 GYD
20 MAD406.91000 GYD
50 MAD1017.27500 GYD
100 MAD2034.55000 GYD
250 MAD5086.37500 GYD
500 MAD10172.75000 GYD
1000 MAD20345.50000 GYD
2000 MAD40691.00000 GYD
5000 MAD101727.50000 GYD
10000 MAD203455.00000 GYD
معدلات التحويل دولار غياني / الدرهم المغربي
1 GYD0.04915 MAD
5 GYD0.24575 MAD
10 GYD0.49151 MAD
20 GYD0.98302 MAD
50 GYD2.45754 MAD
100 GYD4.91509 MAD
250 GYD12.28773 MAD
500 GYD24.57545 MAD
1000 GYD49.15090 MAD
2000 GYD98.30180 MAD
5000 GYD245.75450 MAD
10000 GYD491.50900 MAD