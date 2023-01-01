درهم مغربي إلى درهم إماراتي

تحويل MAD إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mad
٣٥٧٫١٨ aed

1.00000 MAD = 0.35718 AED

متوسط سعر صرف السوق عند 20:1 UTC
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MAD إلى AED مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 AED
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.06688.60591.43751.661860.96418.3705
1GBP1.1531411.2292102.1711.657581.916281.1116221.1829
1USD0.93810.813537183.121.34851.558970.904317.2331
1INR0.01128590.00978750.012030810.01622350.01875560.01087950.207328

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 MAD0.35718 AED
5 MAD1.78591 AED
10 MAD3.57182 AED
20 MAD7.14364 AED
50 MAD17.85910 AED
100 MAD35.71820 AED
250 MAD89.29550 AED
500 MAD178.59100 AED
1000 MAD357.18200 AED
2000 MAD714.36400 AED
5000 MAD1785.91000 AED
10000 MAD3571.82000 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / الدرهم المغربي
1 AED2.79970 MAD
5 AED13.99850 MAD
10 AED27.99700 MAD
20 AED55.99400 MAD
50 AED139.98500 MAD
100 AED279.97000 MAD
250 AED699.92500 MAD
500 AED1399.85000 MAD
1000 AED2799.70000 MAD
2000 AED5599.40000 MAD
5000 AED13998.50000 MAD
10000 AED27997.00000 MAD