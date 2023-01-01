10 درهم إماراتي إلى درهم مغربي

تحويل AED إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

10 aed
27.65 mad

1.00000 AED = 2.76524 MAD

Mid-market exchange rate at 17:16
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أعلى العملات

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD183.4513283.750.930850.79833955.53971.3608517.387
1 INR0.01198313.400190.01115480.009566530.6655340.01630710.208349
1 PKR0.003524230.29410110.003280640.002813530.1957350.004795950.0612758
1 EUR1.0742589.6476304.81810.857659.66351.4618918.678

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم إماراتي إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AED في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AED الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / الدرهم المغربي
1 AED2.76524 MAD
5 AED13.82620 MAD
10 AED27.65240 MAD
20 AED55.30480 MAD
50 AED138.26200 MAD
100 AED276.52400 MAD
250 AED691.31000 MAD
500 AED1382.62000 MAD
1000 AED2765.24000 MAD
2000 AED5530.48000 MAD
5000 AED13826.20000 MAD
10000 AED27652.40000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 MAD0.36163 AED
5 MAD1.80816 AED
10 MAD3.61633 AED
20 MAD7.23266 AED
50 MAD18.08165 AED
100 MAD36.16330 AED
250 MAD90.40825 AED
500 MAD180.81650 AED
1000 MAD361.63300 AED
2000 MAD723.26600 AED
5000 MAD1808.16500 AED
10000 MAD3616.33000 AED