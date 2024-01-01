Fas dirheminden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile MAD → AED çevirin

1.000 mad
364,79 aed

1.00000 MAD = 0.36479 AED

11:23 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1610.8970.7966540.93131.353951.538821.3475519.0091
1 XOF0.0016369410.001304070.00152450.002216330.002518950.002205850.0311167
1 GBP1.25525766.82811.1691.699551.93161.6915123.8612
1 EUR1.07375655.9510.85543511.45381.65231.4469320.411

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fas dirheminden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 MAD0.36479 AED
5 MAD1.82393 AED
10 MAD3.64786 AED
20 MAD7.29572 AED
50 MAD18.23930 AED
100 MAD36.47860 AED
250 MAD91.19650 AED
500 MAD182.39300 AED
1000 MAD364.78600 AED
2000 MAD729.57200 AED
5000 MAD1823.93000 AED
10000 MAD3647.86000 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Fas Dirhemi
1 AED2.74133 MAD
5 AED13.70665 MAD
10 AED27.41330 MAD
20 AED54.82660 MAD
50 AED137.06650 MAD
100 AED274.13300 MAD
250 AED685.33250 MAD
500 AED1370.66500 MAD
1000 AED2741.33000 MAD
2000 AED5482.66000 MAD
5000 AED13706.65000 MAD
10000 AED27413.30000 MAD