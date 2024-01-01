5.000 Fas dirheminden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile MAD → AED çevirin

5.000 mad
1.848,52 aed

1,000د.م. MAD = 0,3697د.إ AED

12:06 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → AEDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,37440,3744
Düşük0,36830,3654
Ortalama0,37240,3698
Değişim0.38%1.18%
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1 MAD → AED istatistikleri

MAD → AED kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3744, en düşük 0,3683 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3724 oldu. MAD → AED kurundaki değişiklik 0.38 değerindeydi.

MAD → AED kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3744, en düşük 0,3654 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3698 oldu. MAD → AED kurundaki değişiklik 1.18 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1608,0040,7820,9271,3821,531,33818,171
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,279777,54611,1851,7671,9561,71123,238
1 EUR1,079655,9450,84411,4911,651,44419,604

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 MAD0,36970 AED
5 MAD1,84852 AED
10 MAD3,69703 AED
20 MAD7,39406 AED
50 MAD18,48515 AED
100 MAD36,97030 AED
250 MAD92,42575 AED
500 MAD184,85150 AED
1000 MAD369,70300 AED
2000 MAD739,40600 AED
5000 MAD1.848,51500 AED
10000 MAD3.697,03000 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Fas Dirhemi
1 AED2,70488 MAD
5 AED13,52440 MAD
10 AED27,04880 MAD
20 AED54,09760 MAD
50 AED135,24400 MAD
100 AED270,48800 MAD
250 AED676,22000 MAD
500 AED1.352,44000 MAD
1000 AED2.704,88000 MAD
2000 AED5.409,76000 MAD
5000 AED13.524,40000 MAD
10000 AED27.048,80000 MAD