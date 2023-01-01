درهم مغربي إلى جنيه جبل طارق

تحويل MAD إلى GIP بسعر الصرف الحقيقي

1000 mad
78.87 gip

1.00000 MAD = 0.07887 GIP

متوسط سعر صرف السوق عند 20:6 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

MAD إلى GIP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 GIP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.06688.60591.437341.661990.9641518.3782
1GBP1.1531411.22925102.1751.657461.916511.111821.1926
1USD0.93810.813504183.121.348351.559090.9044517.2403
1INR0.01128590.009787110.012030810.01622170.01875710.01088130.207415

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى جنيه جبل طارق

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GIP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى GIP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for درهم مغربي

MAD إلى USD

MAD إلى XOF

MAD إلى GBP

MAD إلى EUR

MAD إلى CAD

MAD إلى AUD

MAD إلى SGD

MAD إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الدرهم المغربي / جنيه جبل طارق
1 MAD0.07887 GIP
5 MAD0.39435 GIP
10 MAD0.78870 GIP
20 MAD1.57740 GIP
50 MAD3.94351 GIP
100 MAD7.88702 GIP
250 MAD19.71755 GIP
500 MAD39.43510 GIP
1000 MAD78.87020 GIP
2000 MAD157.74040 GIP
5000 MAD394.35100 GIP
10000 MAD788.70200 GIP
معدلات التحويل جنيه جبل طارق / الدرهم المغربي
1 GIP12.67910 MAD
5 GIP63.39550 MAD
10 GIP126.79100 MAD
20 GIP253.58200 MAD
50 GIP633.95500 MAD
100 GIP1267.91000 MAD
250 GIP3169.77500 MAD
500 GIP6339.55000 MAD
1000 GIP12679.10000 MAD
2000 GIP25358.20000 MAD
5000 GIP63395.50000 MAD
10000 GIP126791.00000 MAD