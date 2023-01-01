درهم مغربي إلى ليو مولدوفي

تحويل MAD إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mad
١٬٧٥٠٫٩٣ mdl

1.00000 MAD = 1.75093 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 20:9 UTC
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MAD إلى MDL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 MDL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.06688.60591.437391.661990.9641518.3773
1GBP1.1531411.22925102.1751.657521.916511.111821.1917
1USD0.93810.813504183.121.34841.559090.9044517.2395
1INR0.01128590.009787110.012030810.01622230.01875710.01088130.207405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / مولدوفى Leu
1 MAD1.75093 MDL
5 MAD8.75465 MDL
10 MAD17.50930 MDL
20 MAD35.01860 MDL
50 MAD87.54650 MDL
100 MAD175.09300 MDL
250 MAD437.73250 MDL
500 MAD875.46500 MDL
1000 MAD1750.93000 MDL
2000 MAD3501.86000 MDL
5000 MAD8754.65000 MDL
10000 MAD17509.30000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / الدرهم المغربي
1 MDL0.57112 MAD
5 MDL2.85562 MAD
10 MDL5.71125 MAD
20 MDL11.42250 MAD
50 MDL28.55625 MAD
100 MDL57.11250 MAD
250 MDL142.78125 MAD
500 MDL285.56250 MAD
1000 MDL571.12500 MAD
2000 MDL1142.25000 MAD
5000 MDL2855.62500 MAD
10000 MDL5711.25000 MAD