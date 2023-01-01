درهم مغربي إلى أرياري مدغشقري

تحويل MAD إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mad
٤٤١٬٠٦٢ mga

1.00000 MAD = 441.06200 MGA

متوسط سعر صرف السوق عند 20:10 UTC
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MAD إلى MGA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 MGA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065988.59761.437311.661960.964218.3755
1GBP1.1532711.22925102.1751.657581.916661.1119821.1915
1USD0.93820.813504183.121.348451.559210.904617.2394
1INR0.0112870.009787110.012030810.01622290.01875860.01088310.207404

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / أرياري مدغشقر
1 MAD441.06200 MGA
5 MAD2205.31000 MGA
10 MAD4410.62000 MGA
20 MAD8821.24000 MGA
50 MAD22053.10000 MGA
100 MAD44106.20000 MGA
250 MAD110265.50000 MGA
500 MAD220531.00000 MGA
1000 MAD441062.00000 MGA
2000 MAD882124.00000 MGA
5000 MAD2205310.00000 MGA
10000 MAD4410620.00000 MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / الدرهم المغربي
1 MGA0.00227 MAD
5 MGA0.01134 MAD
10 MGA0.02267 MAD
20 MGA0.04535 MAD
50 MGA0.11336 MAD
100 MGA0.22673 MAD
250 MGA0.56681 MAD
500 MGA1.13363 MAD
1000 MGA2.26725 MAD
2000 MGA4.53450 MAD
5000 MGA11.33625 MAD
10000 MGA22.67250 MAD