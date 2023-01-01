درهم مغربي إلى فرنك رواندي

تحويل MAD إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

1000 mad
116848 rwf

1.00000 MAD = 116.84800 RWF

متوسط سعر صرف السوق عند 20:12 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

MAD إلى RWF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 RWF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.0658588.59351.437461.661890.964118.3707
1GBP1.1532711.2291102.1631.657631.916431.1118721.1844
1USD0.938250.813603183.121.348651.559210.9045517.2357
1INR0.01128750.00978830.012030810.01622530.01875860.01088250.207359

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for درهم مغربي

MAD إلى USD

MAD إلى XOF

MAD إلى GBP

MAD إلى EUR

MAD إلى CAD

MAD إلى AUD

MAD إلى SGD

MAD إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الدرهم المغربي / Rwandan Franc
1 MAD116.84800 RWF
5 MAD584.24000 RWF
10 MAD1168.48000 RWF
20 MAD2336.96000 RWF
50 MAD5842.40000 RWF
100 MAD11684.80000 RWF
250 MAD29212.00000 RWF
500 MAD58424.00000 RWF
1000 MAD116848.00000 RWF
2000 MAD233696.00000 RWF
5000 MAD584240.00000 RWF
10000 MAD1168480.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / الدرهم المغربي
1 RWF0.00856 MAD
5 RWF0.04279 MAD
10 RWF0.08558 MAD
20 RWF0.17116 MAD
50 RWF0.42791 MAD
100 RWF0.85581 MAD
250 RWF2.13953 MAD
500 RWF4.27905 MAD
1000 RWF8.55810 MAD
2000 RWF17.11620 MAD
5000 RWF42.79050 MAD
10000 RWF85.58100 MAD