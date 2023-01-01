درهم مغربي إلى شلن تنزاني

تحويل MAD إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mad
٢٤٣٬٦٠٤ tzs

1.00000 MAD = 243.60400 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 20:15 UTC
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MAD إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065888.58931.43751.661810.9640518.3665
1GBP1.1532711.2292102.1711.657881.916581.1118121.1823
1USD0.938250.813537183.121.348751.559210.9045517.2326
1INR0.0112880.00978750.012030810.01622650.01875860.01088250.207322

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / الشلن التنزاني
1 MAD243.60400 TZS
5 MAD1218.02000 TZS
10 MAD2436.04000 TZS
20 MAD4872.08000 TZS
50 MAD12180.20000 TZS
100 MAD24360.40000 TZS
250 MAD60901.00000 TZS
500 MAD121802.00000 TZS
1000 MAD243604.00000 TZS
2000 MAD487208.00000 TZS
5000 MAD1218020.00000 TZS
10000 MAD2436040.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / الدرهم المغربي
1 TZS0.00411 MAD
5 TZS0.02053 MAD
10 TZS0.04105 MAD
20 TZS0.08210 MAD
50 TZS0.20525 MAD
100 TZS0.41050 MAD
250 TZS1.02626 MAD
500 TZS2.05252 MAD
1000 TZS4.10503 MAD
2000 TZS8.21006 MAD
5000 TZS20.52515 MAD
10000 TZS41.05030 MAD