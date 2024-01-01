10 شلن تنزاني إلى درهم مغربي

تحويل TZS إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

10 tzs
0.04 mad

1.000 TZS = 0.003935 MAD

Mid-market exchange rate at 23:39
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أعلى العملات

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD1١٫٣٣٢١٫٣٤٩١٫٥١٤٠٫٧٨٢١٨٫٦٧٤٨٢٫٨٣٣٠٫٩١٥
1 SGD٠٫٧٥١1١٫٠١٣١٫١٣٦٠٫٥٨٧١٤٫٠١٨٦٢٫١٨٠٫٦٨٧
1 CAD٠٫٧٤١٠٫٩٨٧1١٫١٢٢٠٫٥٧٩١٣٫٨٤٢٦١٫٣٩٩٠٫٦٧٨
1 AUD٠٫٦٦١٠٫٨٨٠٫٨٩١1٠٫٥١٦١٢٫٣٣٧٥٤٫٧٢٣٠٫٦٠٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن تنزاني إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TZS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TZS الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الشلن التنزاني / الدرهم المغربي
1 TZS٠٫٠٠٣٩٣ MAD
5 TZS٠٫٠١٩٦٧ MAD
10 TZS٠٫٠٣٩٣٥ MAD
20 TZS٠٫٠٧٨٦٩ MAD
50 TZS٠٫١٩٦٧٣ MAD
100 TZS٠٫٣٩٣٤٥ MAD
250 TZS٠٫٩٨٣٦٣ MAD
500 TZS١٫٩٦٧٢٧ MAD
1000 TZS٣٫٩٣٤٥٣ MAD
2000 TZS٧٫٨٦٩٠٦ MAD
5000 TZS١٩٫٦٧٢٦٥ MAD
10000 TZS٣٩٫٣٤٥٣٠ MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / الشلن التنزاني
1 MAD٢٥٤٫١٦٠٠٠ TZS
5 MAD١٬٢٧٠٫٨٠٠٠٠ TZS
10 MAD٢٬٥٤١٫٦٠٠٠٠ TZS
20 MAD٥٬٠٨٣٫٢٠٠٠٠ TZS
50 MAD١٢٬٧٠٨٫٠٠٠٠٠ TZS
100 MAD٢٥٬٤١٦٫٠٠٠٠٠ TZS
250 MAD٦٣٬٥٤٠٫٠٠٠٠٠ TZS
500 MAD١٢٧٬٠٨٠٫٠٠٠٠٠ TZS
1000 MAD٢٥٤٬١٦٠٫٠٠٠٠٠ TZS
2000 MAD٥٠٨٬٣٢٠٫٠٠٠٠٠ TZS
5000 MAD١٬٢٧٠٬٨٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS
10000 MAD٢٬٥٤١٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ TZS