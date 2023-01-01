درهم مغربي إلى دينار كويتي

تحويل MAD إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mad
٣٠٫٠٣٠ kwd

1.00000 MAD = 0.03003 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:9 UTC
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MAD إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.06688.60591.437391.661990.9641518.3773
1GBP1.1531411.22925102.1751.657521.916511.111821.1917
1USD0.93810.813504183.121.34841.559090.9044517.2395
1INR0.01128590.009787110.012030810.01622230.01875710.01088130.207405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / Kuwaiti Dinar
1 MAD0.03003 KWD
5 MAD0.15015 KWD
10 MAD0.30030 KWD
20 MAD0.60060 KWD
50 MAD1.50150 KWD
100 MAD3.00299 KWD
250 MAD7.50748 KWD
500 MAD15.01495 KWD
1000 MAD30.02990 KWD
2000 MAD60.05980 KWD
5000 MAD150.14950 KWD
10000 MAD300.29900 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / الدرهم المغربي
1 KWD33.30020 MAD
5 KWD166.50100 MAD
10 KWD333.00200 MAD
20 KWD666.00400 MAD
50 KWD1665.01000 MAD
100 KWD3330.02000 MAD
250 KWD8325.05000 MAD
500 KWD16650.10000 MAD
1000 KWD33300.20000 MAD
2000 KWD66600.40000 MAD
5000 KWD166501.00000 MAD
10000 KWD333002.00000 MAD