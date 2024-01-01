Fas dirheminden Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile MAD → KWD çevirin

1.000 mad
30,596 kwd

1.00000 MAD = 0.03060 KWD

11:30 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8557451.0735589.14861.453861.652250.9483218.3345
1 GBP1.1685711.25455104.1791.698971.930821.1081821.4257
1 USD0.931450.797099183.04091.354251.539050.8833517.0784
1 INR0.01121720.009598870.012042310.01630820.01853370.01063750.205663

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Fas dirheminden Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Kuveyt Dinarı
1 MAD0.03060 KWD
5 MAD0.15298 KWD
10 MAD0.30596 KWD
20 MAD0.61192 KWD
50 MAD1.52980 KWD
100 MAD3.05959 KWD
250 MAD7.64898 KWD
500 MAD15.29795 KWD
1000 MAD30.59590 KWD
2000 MAD61.19180 KWD
5000 MAD152.97950 KWD
10000 MAD305.95900 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Fas Dirhemi
1 KWD32.68410 MAD
5 KWD163.42050 MAD
10 KWD326.84100 MAD
20 KWD653.68200 MAD
50 KWD1634.20500 MAD
100 KWD3268.41000 MAD
250 KWD8171.02500 MAD
500 KWD16342.05000 MAD
1000 KWD32684.10000 MAD
2000 KWD65368.20000 MAD
5000 KWD163420.50000 MAD
10000 KWD326841.00000 MAD