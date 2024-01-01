20 Kuveyt dinarından Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile KWD → MAD çevirin

1,000ك KWD = 32,56د.م. MAD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → MAD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MAD
1 KWD → MADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek32,559132,5591
Düşük31,953031,5444
Ortalama32,246132,0045
Değişim0.52%2.42%
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1 KWD → MAD istatistikleri

KWD → MAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 32,5591, en düşük 31,9530 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 32,2461 oldu. KWD → MAD kurundaki değişiklik 0.52 değerindeydi.

KWD → MAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 32,5591, en düşük 31,5444 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 32,0045 oldu. KWD → MAD kurundaki değişiklik 2.42 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - MAD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Fas Dirhemi
1 KWD32,55910 MAD
5 KWD162,79550 MAD
10 KWD325,59100 MAD
20 KWD651,18200 MAD
50 KWD1.627,95500 MAD
100 KWD3.255,91000 MAD
250 KWD8.139,77500 MAD
500 KWD16.279,55000 MAD
1000 KWD32.559,10000 MAD
2000 KWD65.118,20000 MAD
5000 KWD162.795,50000 MAD
10000 KWD325.591,00000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Kuveyt Dinarı
1 MAD0,03071 KWD
5 MAD0,15357 KWD
10 MAD0,30713 KWD
20 MAD0,61427 KWD
50 MAD1,53567 KWD
100 MAD3,07134 KWD
250 MAD7,67835 KWD
500 MAD15,35670 KWD
1000 MAD30,71340 KWD
2000 MAD61,42680 KWD
5000 MAD153,56700 KWD
10000 MAD307,13400 KWD