20 Fas dirheminden Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile MAD → KWD çevirin

20 mad
0,616 kwd

1,000د.م. MAD = 0,03079ك KWD

13:42 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → KWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03120,0312
Düşük0,03070,0306
Ortalama0,03100,0309
Değişim0.17%0.68%
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1 MAD → KWD istatistikleri

MAD → KWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0312, en düşük 0,0307 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0310 oldu. MAD → KWD kurundaki değişiklik 0.17 değerindeydi.

MAD → KWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0312, en düşük 0,0306 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0309 oldu. MAD → KWD kurundaki değişiklik 0.68 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,2640,780,9261,381,5271,33718,161
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,281778,11811,1861,7681,9561,71323,27
1 EUR1,08655,9670,84311,4911,6491,44419,617

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Kuveyt Dinarı
1 MAD0,03079 KWD
5 MAD0,15393 KWD
10 MAD0,30786 KWD
20 MAD0,61571 KWD
50 MAD1,53928 KWD
100 MAD3,07856 KWD
250 MAD7,69640 KWD
500 MAD15,39280 KWD
1000 MAD30,78560 KWD
2000 MAD61,57120 KWD
5000 MAD153,92800 KWD
10000 MAD307,85600 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Fas Dirhemi
1 KWD32,48270 MAD
5 KWD162,41350 MAD
10 KWD324,82700 MAD
20 KWD649,65400 MAD
50 KWD1.624,13500 MAD
100 KWD3.248,27000 MAD
250 KWD8.120,67500 MAD
500 KWD16.241,35000 MAD
1000 KWD32.482,70000 MAD
2000 KWD64.965,40000 MAD
5000 KWD162.413,50000 MAD
10000 KWD324.827,00000 MAD