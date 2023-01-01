درهم مغربي إلى دينار تونسي

تحويل MAD إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

1000 mad
306.750 tnd

1.00000 MAD = 0.30675 TND

متوسط سعر صرف السوق عند 20:14 UTC
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MAD إلى TND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 TND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065888.58931.43751.661810.9641518.3684
1GBP1.1532711.22915102.1671.657821.91651.1119221.1837
1USD0.938250.81357183.121.348751.559210.9046517.2344
1INR0.0112880.00978790.012030810.01622650.01875860.01088370.207344

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / Tunisian Dinar
1 MAD0.30675 TND
5 MAD1.53375 TND
10 MAD3.06750 TND
20 MAD6.13500 TND
50 MAD15.33750 TND
100 MAD30.67500 TND
250 MAD76.68750 TND
500 MAD153.37500 TND
1000 MAD306.75000 TND
2000 MAD613.50000 TND
5000 MAD1533.75000 TND
10000 MAD3067.50000 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / الدرهم المغربي
1 TND3.25999 MAD
5 TND16.29995 MAD
10 TND32.59990 MAD
20 TND65.19980 MAD
50 TND162.99950 MAD
100 TND325.99900 MAD
250 TND814.99750 MAD
500 TND1629.99500 MAD
1000 TND3259.99000 MAD
2000 TND6519.98000 MAD
5000 TND16299.95000 MAD
10000 TND32599.90000 MAD