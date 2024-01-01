ألف دينار تونسي إلى درهم مغربي

تحويل TND إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 tnd
3,244.73 mad

1.000 TND = 3.245 MAD

Mid-market exchange rate at 09:57
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٤٥٩١٫٤٧٢١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٥٩
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٩١٠٥٫٨٦٦١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢١٢١٫٤٨٦
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٧١٫٣٤٧١٫٥١١٠٫٨٧٦١٦٫٧٩٩
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Tunisian Dinar / الدرهم المغربي
1 TND٣٫٢٤٤٧٣ MAD
5 TND١٦٫٢٢٣٦٥ MAD
10 TND٣٢٫٤٤٧٣٠ MAD
20 TND٦٤٫٨٩٤٦٠ MAD
50 TND١٦٢٫٢٣٦٥٠ MAD
100 TND٣٢٤٫٤٧٣٠٠ MAD
250 TND٨١١٫١٨٢٥٠ MAD
500 TND١٬٦٢٢٫٣٦٥٠٠ MAD
1000 TND٣٬٢٤٤٫٧٣٠٠٠ MAD
2000 TND٦٬٤٨٩٫٤٦٠٠٠ MAD
5000 TND١٦٬٢٢٣٫٦٥٠٠٠ MAD
10000 TND٣٢٬٤٤٧٫٣٠٠٠٠ MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / Tunisian Dinar
1 MAD٠٫٣٠٨١٩ TND
5 MAD١٫٥٤٠٩٦ TND
10 MAD٣٫٠٨١٩٢ TND
20 MAD٦٫١٦٣٨٤ TND
50 MAD١٥٫٤٠٩٦٠ TND
100 MAD٣٠٫٨١٩٢٠ TND
250 MAD٧٧٫٠٤٨٠٠ TND
500 MAD١٥٤٫٠٩٦٠٠ TND
1000 MAD٣٠٨٫١٩٢٠٠ TND
2000 MAD٦١٦٫٣٨٤٠٠ TND
5000 MAD١٬٥٤٠٫٩٦٠٠٠ TND
10000 MAD٣٬٠٨١٫٩٢٠٠٠ TND