درهم مغربي إلى تينغ كازاخستاني

تحويل MAD إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mad
٤٦٬٤٤٦٫١٠ kzt

1.00000 MAD = 46.44610 KZT

متوسط سعر صرف السوق عند 20:9 UTC
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MAD إلى KZT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 KZT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.06688.60591.437391.661990.9641518.3773
1GBP1.1531411.22925102.1751.657521.916511.111821.1917
1USD0.93810.813504183.121.34841.559090.9044517.2395
1INR0.01128590.009787110.012030810.01622230.01875710.01088130.207405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / تنغي كازاخستاني
1 MAD46.44610 KZT
5 MAD232.23050 KZT
10 MAD464.46100 KZT
20 MAD928.92200 KZT
50 MAD2322.30500 KZT
100 MAD4644.61000 KZT
250 MAD11611.52500 KZT
500 MAD23223.05000 KZT
1000 MAD46446.10000 KZT
2000 MAD92892.20000 KZT
5000 MAD232230.50000 KZT
10000 MAD464461.00000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / الدرهم المغربي
1 KZT0.02153 MAD
5 KZT0.10765 MAD
10 KZT0.21530 MAD
20 KZT0.43061 MAD
50 KZT1.07651 MAD
100 KZT2.15303 MAD
250 KZT5.38258 MAD
500 KZT10.76515 MAD
1000 KZT21.53030 MAD
2000 KZT43.06060 MAD
5000 KZT107.65150 MAD
10000 KZT215.30300 MAD