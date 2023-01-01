درهم مغربي إلى فرنك قمري

تحويل MAD إلى KMF بسعر الصرف الحقيقي

1000 mad
44869 kmf

1.00000 MAD = 44.86890 KMF

متوسط سعر صرف السوق عند 20:8 UTC
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MAD إلى KMF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 KMF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.06688.60591.437341.661990.964218.3778
1GBP1.1531411.22925102.1751.657461.916511.1118521.1923
1USD0.93810.813504183.121.348351.559090.904517.24
1INR0.01128590.009787110.012030810.01622170.01875710.01088190.207411

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى فرنك قمري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KMF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى KMF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / فرنك جزر القمر
1 MAD44.86890 KMF
5 MAD224.34450 KMF
10 MAD448.68900 KMF
20 MAD897.37800 KMF
50 MAD2243.44500 KMF
100 MAD4486.89000 KMF
250 MAD11217.22500 KMF
500 MAD22434.45000 KMF
1000 MAD44868.90000 KMF
2000 MAD89737.80000 KMF
5000 MAD224344.50000 KMF
10000 MAD448689.00000 KMF
معدلات التحويل فرنك جزر القمر / الدرهم المغربي
1 KMF0.02229 MAD
5 KMF0.11144 MAD
10 KMF0.22287 MAD
20 KMF0.44574 MAD
50 KMF1.11435 MAD
100 KMF2.22871 MAD
250 KMF5.57178 MAD
500 KMF11.14355 MAD
1000 KMF22.28710 MAD
2000 KMF44.57420 MAD
5000 KMF111.43550 MAD
10000 KMF222.87100 MAD