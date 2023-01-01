درهم مغربي إلى يوان صيني

تحويل MAD إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mad
٧١٠٫٦٦ cny

1.00000 MAD = 0.71066 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 20:4 UTC
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MAD إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0659588.60181.437491.662040.9641518.3768
1GBP1.153211.22925102.1751.657711.916661.1118621.192
1USD0.938150.813504183.121.348551.559210.904517.2398
1INR0.01128650.009787110.012030810.01622410.01875860.01088190.207409

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for درهم مغربي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / Chinese Yuan RMB
1 MAD0.71066 CNY
5 MAD3.55330 CNY
10 MAD7.10661 CNY
20 MAD14.21322 CNY
50 MAD35.53305 CNY
100 MAD71.06610 CNY
250 MAD177.66525 CNY
500 MAD355.33050 CNY
1000 MAD710.66100 CNY
2000 MAD1421.32200 CNY
5000 MAD3553.30500 CNY
10000 MAD7106.61000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / الدرهم المغربي
1 CNY1.40714 MAD
5 CNY7.03570 MAD
10 CNY14.07140 MAD
20 CNY28.14280 MAD
50 CNY70.35700 MAD
100 CNY140.71400 MAD
250 CNY351.78500 MAD
500 CNY703.57000 MAD
1000 CNY1407.14000 MAD
2000 CNY2814.28000 MAD
5000 CNY7035.70000 MAD
10000 CNY14071.40000 MAD