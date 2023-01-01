درهم مغربي إلى روبية موريشية

تحويل MAD إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mad
4342.54 mur

1.00000 MAD = 4.34254 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:10 UTC
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MAD إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065988.59761.437311.661960.964218.3755
1GBP1.1532711.22925102.1751.657581.916661.1119821.1915
1USD0.93820.813504183.121.348451.559210.904617.2394
1INR0.0112870.009787110.012030810.01622290.01875860.01088310.207404

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for درهم مغربي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / Mauritian Rupee
1 MAD4.34254 MUR
5 MAD21.71270 MUR
10 MAD43.42540 MUR
20 MAD86.85080 MUR
50 MAD217.12700 MUR
100 MAD434.25400 MUR
250 MAD1085.63500 MUR
500 MAD2171.27000 MUR
1000 MAD4342.54000 MUR
2000 MAD8685.08000 MUR
5000 MAD21712.70000 MUR
10000 MAD43425.40000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / الدرهم المغربي
1 MUR0.23028 MAD
5 MUR1.15140 MAD
10 MUR2.30280 MAD
20 MUR4.60560 MAD
50 MUR11.51400 MAD
100 MUR23.02800 MAD
250 MUR57.57000 MAD
500 MUR115.14000 MAD
1000 MUR230.28000 MAD
2000 MUR460.56000 MAD
5000 MUR1151.40000 MAD
10000 MUR2302.80000 MAD