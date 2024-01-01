Fas dirheminden Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile MAD → MUR çevirin

1.000 mad
4.536,24 mur

1.00000 MAD = 4.53624 MUR

11:32 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855771.073689.15871.453711.652070.9483518.3363
1 GBP1.1685411.25455104.1861.698721.930521.1081821.4268
1 USD0.931450.797099183.04651.354051.538820.8833517.0793
1 INR0.0112160.009598220.012041410.01630470.01852960.01063680.205659

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Fas dirheminden Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

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MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Mauritius Rupisi
1 MAD4.53624 MUR
5 MAD22.68120 MUR
10 MAD45.36240 MUR
20 MAD90.72480 MUR
50 MAD226.81200 MUR
100 MAD453.62400 MUR
250 MAD1134.06000 MUR
500 MAD2268.12000 MUR
1000 MAD4536.24000 MUR
2000 MAD9072.48000 MUR
5000 MAD22681.20000 MUR
10000 MAD45362.40000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Fas Dirhemi
1 MUR0.22045 MAD
5 MUR1.10224 MAD
10 MUR2.20447 MAD
20 MUR4.40894 MAD
50 MUR11.02235 MAD
100 MUR22.04470 MAD
250 MUR55.11175 MAD
500 MUR110.22350 MAD
1000 MUR220.44700 MAD
2000 MUR440.89400 MAD
5000 MUR1102.23500 MAD
10000 MUR2204.47000 MAD