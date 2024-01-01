20 Fas dirheminden Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile MAD → MUR çevirin

20 mad
94,03 mur

1,000د.م. MAD = 4,701₨ MUR

14:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

1 MAD → MURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,99794,9979
Düşük4,70144,6022
Ortalama4,80254,7450
Değişim-0.11%1.46%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MAD → MUR istatistikleri

MAD → MUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,9979, en düşük 4,7014 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,8025 oldu. MAD → MUR kurundaki değişiklik -0.11 değerindeydi.

MAD → MUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,9979, en düşük 4,6022 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,7450 oldu. MAD → MUR kurundaki değişiklik 1.46 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1606,420,7790,9251,381,5251,33618,133
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,283778,24911,1861,7711,9561,71423,271
1 EUR1,082655,9340,84311,4931,6491,44519,614

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fas dirheminden Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Mauritius Rupisi
1 MAD4,70140 MUR
5 MAD23,50700 MUR
10 MAD47,01400 MUR
20 MAD94,02800 MUR
50 MAD235,07000 MUR
100 MAD470,14000 MUR
250 MAD1.175,35000 MUR
500 MAD2.350,70000 MUR
1000 MAD4.701,40000 MUR
2000 MAD9.402,80000 MUR
5000 MAD23.507,00000 MUR
10000 MAD47.014,00000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Fas Dirhemi
1 MUR0,21270 MAD
5 MUR1,06352 MAD
10 MUR2,12703 MAD
20 MUR4,25406 MAD
50 MUR10,63515 MAD
100 MUR21,27030 MAD
250 MUR53,17575 MAD
500 MUR106,35150 MAD
1000 MUR212,70300 MAD
2000 MUR425,40600 MAD
5000 MUR1.063,51500 MAD
10000 MUR2.127,03000 MAD