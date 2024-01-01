10 Fas dirheminden Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile MAD → MUR çevirin

10 mad
47,02 mur

1,000د.م. MAD = 4,702₨ MUR

14:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

Loading

1 MAD → MURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,99794,9979
Düşük4,70144,6022
Ortalama4,80254,7450
Değişim-0.11%1.46%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MAD → MUR istatistikleri

MAD → MUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,9979, en düşük 4,7014 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,8025 oldu. MAD → MUR kurundaki değişiklik -0.11 değerindeydi.

MAD → MUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,9979, en düşük 4,6022 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,7450 oldu. MAD → MUR kurundaki değişiklik 1.46 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1606,4130,7790,9241,381,5251,33618,132
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,283778,2411,1861,7711,9561,71423,27
1 EUR1,082655,9570,84311,4931,6491,44519,614

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fas dirheminden Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Mauritius Rupisi
1 MAD4,70154 MUR
5 MAD23,50770 MUR
10 MAD47,01540 MUR
20 MAD94,03080 MUR
50 MAD235,07700 MUR
100 MAD470,15400 MUR
250 MAD1.175,38500 MUR
500 MAD2.350,77000 MUR
1000 MAD4.701,54000 MUR
2000 MAD9.403,08000 MUR
5000 MAD23.507,70000 MUR
10000 MAD47.015,40000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Fas Dirhemi
1 MUR0,21270 MAD
5 MUR1,06348 MAD
10 MUR2,12696 MAD
20 MUR4,25392 MAD
50 MUR10,63480 MAD
100 MUR21,26960 MAD
250 MUR53,17400 MAD
500 MUR106,34800 MAD
1000 MUR212,69600 MAD
2000 MUR425,39200 MAD
5000 MUR1.063,48000 MAD
10000 MUR2.126,96000 MAD