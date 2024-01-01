1 روبية موريشية إلى درهم مغربي

تحويل MUR إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

1 mur
0.22 mad

1.00000 MUR = 0.21746 MAD

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7902950.92261.5324519.11181.3561.344182.8394
1 GBP1.2653511.167471.9390924.18311.715811.70076104.821
1 EUR1.083950.85655511.661120.71621.469841.4569489.7938
1 AUD0.652550.5157070.602011112.47140.8848580.87709254.0569

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / الدرهم المغربي
1 MUR0.21746 MAD
5 MUR1.08727 MAD
10 MUR2.17455 MAD
20 MUR4.34910 MAD
50 MUR10.87275 MAD
100 MUR21.74550 MAD
250 MUR54.36375 MAD
500 MUR108.72750 MAD
1000 MUR217.45500 MAD
2000 MUR434.91000 MAD
5000 MUR1087.27500 MAD
10000 MUR2174.55000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / Mauritian Rupee
1 MAD4.59865 MUR
5 MAD22.99325 MUR
10 MAD45.98650 MUR
20 MAD91.97300 MUR
50 MAD229.93250 MUR
100 MAD459.86500 MUR
250 MAD1149.66250 MUR
500 MAD2299.32500 MUR
1000 MAD4598.65000 MUR
2000 MAD9197.30000 MUR
5000 MAD22993.25000 MUR
10000 MAD45986.50000 MUR