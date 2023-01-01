درهم مغربي إلى بولا بوتسواني

تحويل MAD إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mad
١٬٣٢٦٫٧٠ bwp

1.00000 MAD = 1.32670 BWP

متوسط سعر صرف السوق عند 20:4 UTC
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MAD إلى BWP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 BWP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0659588.60181.437491.662040.9641518.3768
1GBP1.153211.22925102.1751.657711.916661.1118621.192
1USD0.938150.813504183.121.348551.559210.904517.2398
1INR0.01128650.009787110.012030810.01622410.01875860.01088190.207409

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / Botswanan Pula
1 MAD1.32670 BWP
5 MAD6.63350 BWP
10 MAD13.26700 BWP
20 MAD26.53400 BWP
50 MAD66.33500 BWP
100 MAD132.67000 BWP
250 MAD331.67500 BWP
500 MAD663.35000 BWP
1000 MAD1326.70000 BWP
2000 MAD2653.40000 BWP
5000 MAD6633.50000 BWP
10000 MAD13267.00000 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / الدرهم المغربي
1 BWP0.75375 MAD
5 BWP3.76875 MAD
10 BWP7.53751 MAD
20 BWP15.07502 MAD
50 BWP37.68755 MAD
100 BWP75.37510 MAD
250 BWP188.43775 MAD
500 BWP376.87550 MAD
1000 BWP753.75100 MAD
2000 BWP1507.50200 MAD
5000 BWP3768.75500 MAD
10000 BWP7537.51000 MAD