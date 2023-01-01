1 بولا بوتسواني إلى درهم مغربي

تحويل BWP إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

1 bwp
0.75 mad

1.00000 BWP = 0.75058 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 9:5 UTC
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BWP إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854751.079389.24991.467961.670740.954818.4855
1GBP1.1699311.2627104.4161.71741.954641.1170521.6266
1USD0.926550.791954182.69241.36011.547990.8846517.1273
1INR0.01120450.00957710.01209310.01644770.01871980.01069810.207121

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Botswanan Pula / الدرهم المغربي
1 BWP0.75058 MAD
5 BWP3.75291 MAD
10 BWP7.50583 MAD
20 BWP15.01166 MAD
50 BWP37.52915 MAD
100 BWP75.05830 MAD
250 BWP187.64575 MAD
500 BWP375.29150 MAD
1000 BWP750.58300 MAD
2000 BWP1501.16600 MAD
5000 BWP3752.91500 MAD
10000 BWP7505.83000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / Botswanan Pula
1 MAD1.33230 BWP
5 MAD6.66150 BWP
10 MAD13.32300 BWP
20 MAD26.64600 BWP
50 MAD66.61500 BWP
100 MAD133.23000 BWP
250 MAD333.07500 BWP
500 MAD666.15000 BWP
1000 MAD1332.30000 BWP
2000 MAD2664.60000 BWP
5000 MAD6661.50000 BWP
10000 MAD13323.00000 BWP