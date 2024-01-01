Fas dirheminden Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile MAD → BWP çevirin

1.000 mad
1.364,20 bwp

1.00000 MAD = 1.36420 BWP

11:25 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1610.9630.7967810.93141.353951.538821.3475519.0084
1 XOF0.0016367610.001304140.001524480.002216090.002518670.002205620.0311122
1 GBP1.25505766.78911.1691.699271.931291.6912423.8565
1 EUR1.07365655.960.85543511.453671.652151.446820.4084

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Fas dirheminden Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Botsvana Pulası
1 MAD1.36420 BWP
5 MAD6.82100 BWP
10 MAD13.64200 BWP
20 MAD27.28400 BWP
50 MAD68.21000 BWP
100 MAD136.42000 BWP
250 MAD341.05000 BWP
500 MAD682.10000 BWP
1000 MAD1364.20000 BWP
2000 MAD2728.40000 BWP
5000 MAD6821.00000 BWP
10000 MAD13642.00000 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Fas Dirhemi
1 BWP0.73303 MAD
5 BWP3.66515 MAD
10 BWP7.33030 MAD
20 BWP14.66060 MAD
50 BWP36.65150 MAD
100 BWP73.30300 MAD
250 BWP183.25750 MAD
500 BWP366.51500 MAD
1000 BWP733.03000 MAD
2000 BWP1466.06000 MAD
5000 BWP3665.15000 MAD
10000 BWP7330.30000 MAD