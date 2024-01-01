500 Fas dirheminden Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile MAD → BWP çevirin

500 mad
681,70 bwp

1,000د.م. MAD = 1,363P BWP

12:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → BWPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,37891,3899
Düşük1,36341,3471
Ortalama1,37301,3668
Değişim-0.41%1.00%
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1 MAD → BWP istatistikleri

MAD → BWP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,3789, en düşük 1,3634 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,3730 oldu. MAD → BWP kurundaki değişiklik -0.41 değerindeydi.

MAD → BWP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,3899, en düşük 1,3471 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,3668 oldu. MAD → BWP kurundaki değişiklik 1.00 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,0020,780,9251,3821,5271,33718,191
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,282778,26811,1861,7721,9581,71423,323
1 EUR1,081655,9570,84311,4931,651,44419,658

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Botsvana Pulası
1 MAD1,36339 BWP
5 MAD6,81695 BWP
10 MAD13,63390 BWP
20 MAD27,26780 BWP
50 MAD68,16950 BWP
100 MAD136,33900 BWP
250 MAD340,84750 BWP
500 MAD681,69500 BWP
1000 MAD1.363,39000 BWP
2000 MAD2.726,78000 BWP
5000 MAD6.816,95000 BWP
10000 MAD13.633,90000 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Fas Dirhemi
1 BWP0,73347 MAD
5 BWP3,66733 MAD
10 BWP7,33465 MAD
20 BWP14,66930 MAD
50 BWP36,67325 MAD
100 BWP73,34650 MAD
250 BWP183,36625 MAD
500 BWP366,73250 MAD
1000 BWP733,46500 MAD
2000 BWP1.466,93000 MAD
5000 BWP3.667,32500 MAD
10000 BWP7.334,65000 MAD