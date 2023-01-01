500 بولا بوتسواني إلى درهم مغربي

تحويل BWP إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ bwp
٣٧٥٫٢٦ mad

1.00000 BWP = 0.75052 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 9:6 UTC
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BWP إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85491.079489.26171.468251.671160.954818.4859
1GBP1.1697311.2626104.4121.717451.954791.1168621.6234
1USD0.926450.792016182.69571.360251.548230.8845517.1261
1INR0.0112030.009577480.012092510.01644890.0187220.01069640.207098

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / الدرهم المغربي
1 BWP0.75052 MAD
5 BWP3.75262 MAD
10 BWP7.50524 MAD
20 BWP15.01048 MAD
50 BWP37.52620 MAD
100 BWP75.05240 MAD
250 BWP187.63100 MAD
500 BWP375.26200 MAD
1000 BWP750.52400 MAD
2000 BWP1501.04800 MAD
5000 BWP3752.62000 MAD
10000 BWP7505.24000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / Botswanan Pula
1 MAD1.33240 BWP
5 MAD6.66200 BWP
10 MAD13.32400 BWP
20 MAD26.64800 BWP
50 MAD66.62000 BWP
100 MAD133.24000 BWP
250 MAD333.10000 BWP
500 MAD666.20000 BWP
1000 MAD1332.40000 BWP
2000 MAD2664.80000 BWP
5000 MAD6662.00000 BWP
10000 MAD13324.00000 BWP