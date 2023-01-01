درهم مغربي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل MAD إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

1000 mad
178.86 bam

1.00000 MAD = 0.17886 BAM

متوسط سعر صرف السوق عند 20:1 UTC
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MAD إلى BAM مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 BAM
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.06688.60591.43751.661860.96418.3705
1GBP1.1531411.2292102.1711.657581.916281.1116221.1829
1USD0.93810.813537183.121.34851.558970.904317.2331
1INR0.01128590.00978750.012030810.01622350.01875560.01087950.207328

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 MAD0.17886 BAM
5 MAD0.89431 BAM
10 MAD1.78863 BAM
20 MAD3.57726 BAM
50 MAD8.94315 BAM
100 MAD17.88630 BAM
250 MAD44.71575 BAM
500 MAD89.43150 BAM
1000 MAD178.86300 BAM
2000 MAD357.72600 BAM
5000 MAD894.31500 BAM
10000 MAD1788.63000 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / الدرهم المغربي
1 BAM5.59087 MAD
5 BAM27.95435 MAD
10 BAM55.90870 MAD
20 BAM111.81740 MAD
50 BAM279.54350 MAD
100 BAM559.08700 MAD
250 BAM1397.71750 MAD
500 BAM2795.43500 MAD
1000 BAM5590.87000 MAD
2000 BAM11181.74000 MAD
5000 BAM27954.35000 MAD
10000 BAM55908.70000 MAD