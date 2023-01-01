درهم مغربي إلى فورنت مجري

تحويل MAD إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1000 mad
35385 huf

1.00000 MAD = 35.38490 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 20:7 UTC
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MAD إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.06688.60591.437341.661990.9641518.3783
1GBP1.1531411.22925102.1751.657461.916511.111821.1928
1USD0.93810.813504183.121.348351.559090.9044517.2404
1INR0.01128590.009787110.012030810.01622170.01875710.01088130.207416

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for درهم مغربي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / Hungarian Forint
1 MAD35.38490 HUF
5 MAD176.92450 HUF
10 MAD353.84900 HUF
20 MAD707.69800 HUF
50 MAD1769.24500 HUF
100 MAD3538.49000 HUF
250 MAD8846.22500 HUF
500 MAD17692.45000 HUF
1000 MAD35384.90000 HUF
2000 MAD70769.80000 HUF
5000 MAD176924.50000 HUF
10000 MAD353849.00000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / الدرهم المغربي
2000 HUF56.52120 MAD
5000 HUF141.30300 MAD
10000 HUF282.60600 MAD
15000 HUF423.90900 MAD
20000 HUF565.21200 MAD
30000 HUF847.81800 MAD
40000 HUF1130.42400 MAD
50000 HUF1413.03000 MAD
60000 HUF1695.63600 MAD
100000 HUF2826.06000 MAD
150000 HUF4239.09000 MAD
200000 HUF5652.12000 MAD